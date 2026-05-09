Real-Mourinho, i primi contatti sono positivi: cosa succede adesso

09 Mag 2026 - 17:29
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I primi contatti per il ritorno di Josè Mourinho al Real Madrid sono positivi. Lo Special One ha aperto a questa soluzione e anche i Blancos, scrive As, hanno capito che l'ex Inter, ora al Benfica, sia il nome giusto per mettere ordine in uno spogliatoio in cui regna il caos. Non c'è ancora un accordo firmato, e in queste ore Mourinho e Florentino Perez sono in contatto per trovare una visione comune su alcuni fattori che hanno incrinato il rapporto tra i due in occasione dell'avventura al Real del 63enne conclusasi nel 2013.

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