Il Bayern va su Xavi Simons per sostituire Musiala: chieste informazioni al Lipsia

Il Bayern Monaco fa sul serio per Xavi Simons. I bavaresi hanno chiesto informazioni al RB Lipsia sul talento olandese che avrebbe comunicato di voler lasciare il club. Il 22 gioca alla Red Bull Arena ormai sa due stagioni, ma è stato acquistato a titolo definitivo dal Psg soltanto nell'ultimo mercato di gennaio per 55 milioni di euro. Ora il Bayern, secondo quanto riporta il The Athletic, l'avrebbe messo nel mirino per rinforzare il reparto offensivo (già orfano di Tel e Sane, ceduti rispettivamente a Tottenham e Galatasaray) e per sostituire Jamal Musiala. Dopo aver visto sfumare i colpi Wirtz e Nico Williams e aver trovato il muro del Liverpool per Luiz Diaz, il Bayern ha virato con decisione su Xavi che potrebbe agire sia sulla trequarti che sull'out di destra.