Gattuso firma con la Sanremese, club del girone A di Serie D. Ovviamente, non si tratta de celebre Ringhio da poco ct della nazionale italiana, ma del cugino Francesco. Gattuso junior è un portiere e ha già vissuto un paio di stagioni in Serie D tra Casarano e Fasano nei gironi D e H. Ora per il classe 2005 nato a Corigliano Calabro inizia una nuova avventura, nella speranza di calcare le orme del famosissimo cugino.