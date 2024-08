Napoli, Gilmour e McTominay a un passo: domani visite mediche per Lukaku

DOPPIO COLPO

Conto alla rovescia sul fronte Big Rom. Intanto Conte si prepara ad accogliere i due scozzesi per il centrocampo

Si accende il mercato del Napoli, Manna è pronto a chiudere gli ultimi colpi della sessione estiva a tre giorni dalla chiusura. Doppietta a centrocampo con l'arrivo di Scott McTominay e Billy Gilmour, due rinforzi fortemente richiesti dal nuovo tecnico Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal The Athletic è fatta per il giocatore dello United che è già con le valigie in mano, oogi gli ultimi dettagli e nei prossimi giorni il centrocampista arriverà a Napoli per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. L'entourage di McTominay sta trattando la buonuscita con il club inglese, prima di atterrare all'ombra del Vesuvio. L'accordo tra i due club è stato trovato per una cifra pari a 25 milioni di euro (30 con i bonus) e allo United spetterà una commissione su una futura rivendita.

Vedi anche napoli Napoli-Lukaku slitta l'arrivo: manca l'accordo sui diritti d'immagine Ci si avvia alla chiusura della trattativa per l'arrivo in azzurro di Billy Gilmour dal Brighton. Il club inglese ha deciso in questi ultimi giorni di alzare l'asticella per lasciar partire il giocatore scozzese classe 2001, la nuova richiesta si aggira intorno i 15 milioni di euro + 5 di bonus. Ma il Napoli non molla, vuole il giocatore a tutti i costi e l'accordo è nuovamente in chiusura. De Laurentiis è pronto a versare 18 milioni per Gilmour, mancano solo gli ultimi dettagli. Il club inglese però prima vorrebbe chiudere per il suo sostituto.

Intanto la reunion tra Antonio Conte e Romelu Lukaku è sempre più vicina: Big Rom, riferisce Sky, dovrebbe svolgere domani le visite mediche a Villa Stuart. L'ex Inter potrebbe raggiungere Napoli già in serata. Doveva già esserci l'ufficialità ma la trattativa che porterà Big Rom in azzurro ha avuto un rallentamento a sorpresa a causa del mancato accordo sui diritti d'immagine ma ora la situazione si è sbloccata. Tutto è pronto, il Chelsea ha accettato l'ultima proposta degli azzurri e l'attaccante belga verrà ceduto per 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita, Romelu guadagnerà 8 milioni di euro più bonus per tre anni.