Napoli, Garcia: "Osimhen vuole restare e tutti noi vogliamo che resti"

NAPOLI

Il tecnico francese coccola il nigeriano: "Io lo voglio felice e se è felice farà ancora una grande stagione"

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato dopo la prima amichevole stagionale contro l'Anaune Val di Non. Victor Osimhen non è sceso in campo perché arrivato da una manciata di giorni e non ancora in condizione, ma è sempre al centro del calciomercato. "Lui vuole rimanere, tutti noi vogliamo che resti a Napoli - ha dichiarato l'allenatore francese a fine match -. Io lo voglio felice e se è felice farà ancora una grande stagione".

Garcia, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto su questi primi giorni di ritiro. "I ragazzi sono sereni, soprattutto felici di ritrovarsi. E’ tutto normale perché adesso si gioca con il tricolore sulla maglia. Se lo sono meritato ma adesso hanno anche dei doveri, essere sempre al massimo. Il massimo di oggi era quello perché fisicamente è il parametro più importante per il momento. Anche per questo non abbiamo preso rischi con i nazionali che sono arrivati dopo".

Prossimo appuntamento lunedì per il secondo test contro la Spal, dove giocheranno uno spezzone anche i nazionali arrivati solo da qualche giorno nel ritiro di Dimaro.

