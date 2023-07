Amichevoli, Napoli-Anaune 6-1: buona la prima per Garcia

AMICHEVOLI

Per gli azzurri a segno Politano, Vergara, Cioffi, Saco, Iaccarino e Olivera

© ipp Sei gol per il Napoli nella prima amichevole precampionato. Con una formazione zeppa di giovani della Primavera ed elementi di rientro dai prestiti, in Val di Non gli uomini di Rudi Garcia battono 6-1 l'Anaune. Senza i nazionali arrivati solo martedì in ritiro, nel primo tempo Politano apre le danze dal dischetto, poi il talentino 2003 Vergara raddoppia i conti. Nella ripresa Cioffi firma il tris di testa, poi Arnoldi accorcia le distanze su rigore e Saco, Iaccarino e Olivera arrotondano ulteriormente il risultato.

Il gol inaugurale della stagione è arrivato dal piede di Politano che ha trasformato un calcio di rigore. La valutazione della prestazione degli azzurri non può comunque prescindere dal fatto che la quasi totalità dei titolari, avendo raggiunto il ritiro di Dimaro soltanto da poche ore, non è stata utilizzata. Tra gli uomini più rappresentativi a disposizione, Garcia ha schierato Zanoli, Juan Jesus, Mario Rui, Olivera, Demme, Zerbin e Politano mentre per completare le squadre che hanno disputato i due tempi con la formazione trentina che milita nel campionato di Eccellenza ha fatto ricorso ai numerosi giovanissimi che l'allenatore francese ha voluto portare in ritiro. E qualche buona indicazione è arrivata proprio da alcuni tra i meno esperti in campo. Si tratta di giocatori che Garcia dovà decidere se aggregare alla prima squadra o in qualche caso dare in prestito in categorie inferiori per permetterne la maturazione.

Il secondo appuntamento è previsto per lunedì prossimo, sempre sul campo di Carciato, quando il Napoli affronterà la Spal, squadra retrocessa quest'anno in serie C. Contro gli emiliani Garcia potrà disporre di un buon numero di titolari i quali si sono allenati prima della partita con l'Anaune. L'inserimento dei protagonisti principali della volata-scudetto sarà graduale e dipenderà dalle condizioni atletiche di ciascun calciatore dopo i primi giorni di allenamento. Alla gara con i dilettanti trentini hanno assistito oltre 1.600 persone. I tifosi del Napoli che stanno seguendo la squadra nel ritiro non si sono fatti mancare il primo appuntamento con i gol e hanno sostenuto gli azzurri con continui incitamenti. Tra i giovani azzurri schierati da Garcia si sono particolarmente distinti Saco e Iaccarino autori di due splendidi gol con conclusioni dalla distanza. Fra i titolari buona soprattutto l prova di Politano che è sembrato aver già raggiunto, dopo pochi giorni di allenamento, un discreto stato di forma.

IL TABELLINO

NAPOLI-ANAUNE 6-1

Napoli (4-3-3): Contini (1' st Idasiak); Zanoli (1' st Marchisano), Folorunsho (1' st D'Avino), Juan Jesus (1' st Obaretin), Mario Rui (1' at Olivera); Vergara (1' st Saco), Demme (1' st Iaccarino), Spavone (1' st Marranzino); Politano (1' st D'Agostino), Ambrosino (1' st Russo), Zerbin (1' st Cioffi).

A disp.: Turi, Obaretin. All.: Garcia

Anaune: Gionta; Sartori, Badjan, Menapace, Allegretti, Faes, Micheli, Casagrande, Biscaro, Kumrija, Diagne.

A disp.: Souza Krueger, Belfanti, Cressotti, Stankov, Buzura, Berti, Prantil, Orsini, Rizzi. All.: Morano.

Marcatori: 22' rig. Politano (N), 24' Vergara (N), 49' Cioffi (N), 50' rig. Arnoldi (A), 57' Saco (N), 68' Iaccarino (N), 89' Olivera (N)

