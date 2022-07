Napoli, finalmente Kim! È a Roma per le visite mediche

fine della telenovela

Il sudcoreano, proveniente dal Fenerbahce, firmerà un triennale con due anni di opzione. Prevista clausola da 50 mln, valida soltanto per l'estero, che scatta dopo due anni

© ipp Dopo aver definito tutti i dettagli burocratici legati al trasferimento, il Napoli è pronto ad abbracciare finalmente Kim Min-jae. Il difensore sudcoreano classe 1996 e 1.90 di altezza, scelto dal club azzurro per sostituire Kalidou Koulibaly, è arrivato a Roma con un volo proveniente da Lisbona: ora le visite mediche a Villa Stuart, al termine delle quali raggiungerà i nuovi compagni e il tecnico Spalletti nel ritiro di Castel di Sangro. Con il Fenerbahce, con cui il giocatore aveva un contratto fino a giugno 2025, operazione da 20 milioni di euro, il prezzo della clausola. Kim firmerà un contratto triennale con due anni di opzione a 2,5 milioni netti più bonus. Prevista una clausola rescissoria da 50 milioni, valida soltanto per l'estero, che scatta dopo due stagioni.

Si è conclusa dunque la lunga trattativa per Kim Min jae. Spalletti avrà finalmente a disposizione il giocatore che avrà il compito di non far rimpiangere Koulibaly, passato al Chelsea. Per il sudcoreano il Napoli ha battuto la concorrenza del Rennes.