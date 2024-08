Napoli, fatta per Gilmour: 18 mln al Brighton. Manna vede il Chelsea per Lukaku

Dopo l'arrivo di David Neres, Antonio Conte si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo. Il Napoli infatti, ha chiuso per Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Brighton: il club inglese ha dato l'ok alla cessione del 23enne che raggiungerà l'Italia all'inizio della prossima settimana. Per lui De Laurentiis investirà circa 18 milioni di euro, bonus compresi. Il blitz di Manna a Londra ha dato quindi risultati concreti. Ma nelle prossime ore si entrerà nel clou della missione: in programma c'è un incontro con il Chelsea per Lukaku.