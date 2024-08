Napoli, ecco la svolta: offerta del Chelsea per Osimhen

© Getty Images

Il Chelsea prova ad anticipare tutti sul fotofinish per Victor Osimhen. I Blues avrebbero avanzato infatti un'offerta per l'attaccante del Napoli nel tentativo di strappare rapidamente il via libera del Napoli e del giocatore e beffare il Psg. Al momento non è ancora chiara l'entità della proposta economica del club inglese, ma non dovrebbe scostarsi molto dalle cifre rimbalzate negli ultimi giorni. Il bomber azzurro ha una clausola di 130 milioni di euro, ma difficilmente De Laurentiis riuscirà a incassare questo tesoretto nei prossimi giorni. Più facile immaginare una cifra che balla tra i 70 e i 100 milioni di euro e anche con poco margine di manovra per giocare al rialzo.