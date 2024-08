Napoli, agente Osimhen: "Non è un pacco da spedire lontano, ha ancora tanto da dire in Europa"

NO ALL'AL AHLI

© Getty Images "Osimhen non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio". L'agente dell'attaccante nigeriano Roberto Calenda tuona sui social mandando un messaggio al Napoli e confermando il rifiuto del suo assistito all'offerta degli arabi dell'Al Ahli. "Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club".

Osimhen dice no all'offerta dell'Al Ahli, che ha fatto pervenire al Napoli un'offerta tra i 70 e gli 80 milioni, e aspetta ancora il Psg (sullo sfondo Arsenal e Chelsea). Nessun club si è mai avvicinato ai 130 milioni di euro chiesti ma De Laurentiis sembrava disposto ad aprire alla partenza del nigeriano in direzione Arabia, dove il mercato chiude il 6 ottobre. Il nigeriano però vuole giocare in Europa ma c'è il rischio che nessuna squadra presenti l'offerta giusta entro venerdì sera.