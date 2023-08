Napoli, duello brasiliano per difesa: trattative per Murillo e Natan

IL DOPO KIM

Entrambi classi 2001, il primo gioca nel Corinthians, il secondo nel Bragantino

Sfumato Danso che ha rinnovato con il Lens, il Napoli guarda in Brasile per trovare il sostituto di Kim passato al Bayern Monaco. Secondo Sky Sport, gli azzurri hanno avviati i primi contatti per Natan, difensore mancino classe 2001 del Bragantino, club brasiliano del gruppo Red Bull. Più avanti, invece, la trattativa per Murillo del Corinthians: il Napoli avrebbe offerto tra i 15 e i 18 milioni di euro, bonus compresi, cifra che accontenterebbe la società brasiliana che era partita da una richiesta iniziale di 20 milioni.

Nelle prossime ore, gli agenti di Murillo incontreranno il Napoli per discutere dell'ingaggio del centrale. Il classe 2001 è una richiesta esplicita di Garcia. E', invece, ancora allo stadio embrionale la trattativa per Natan. Sono stati avviati i contatti con il club brasiliano (che fa parte della galassia Red Bull) per cercare di capire costi e fattibilità dell’operazione, ma il giocatore piace molto agli uomini mercato azzurri. Le sue ottime prestazioni avevano attirato l'interesse di diversi club europei, compresa la Roma, che lo scorso anno lo trattò senza successo sulla base di 7,5 milioni di euro con il 20% sulla futura rivendita.

