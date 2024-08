Napoli, doppio colpo: Lukaku e McTominay arrivano martedì

azzurri scatenati

Due regali in arrivo per Conte, che ora spera nell'affondo decisivo anche per Gilmour

Si accende il mercato del Napoli, che in poche ore mette a segno due colpi: uno in attacco, con Lukaku già chiuso ieri, e l'altro a centrocampo visto che domani, assieme al belga, è atteso l'arrivo in città anche di Scott McTominay, per entrambi sarà giornata di visite mediche. Lo scozzese arriva dal Manchester United per una cifra pari a 25 milioni di euro (30 con i bonus) e ai Red Devils spetterà una commissione su una futura rivendita.

Martedì sarà dunque giornata intensa per il Napoli, con Antonio Conte che freme per testare McTominay e riabbracciare Lukaku: l'ufficialità era già attesa ieri ma la trattativa che porterà Big Rom in azzurro aveva avuto un rallentamento a sorpresa a causa del mancato accordo sui diritti d'immagine. Ora la situazione si è sbloccata e l'attaccante belga verrà ceduto dal Chelsea per 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita, Romelu guadagnerà 8 milioni di euro più bonus per tre anni.

Ma non è finita qui visto che il ds Manna non molla la pista Billy Gilmour dal Brighton. Il club inglese ha deciso in questi ultimi giorni di alzare l'asticella per lasciar partire il giocatore scozzese classe 2001, la nuova richiesta si aggira intorno i 15 milioni di euro più 5 di bonus. Ma il Napoli vuole il giocatore a tutti i costi e De Laurentiis è pronto a offrire 18 milioni, offerta che dovrebbe convincere l'ex club di De Zerbi che però prima vorrebbe chiudere per il suo sostituto.

