Napoli, De Magistris: "Battere la Juve di Sarri sarebbe un orgasmo calcistico"

17/06/2019

Non poteva mancare il parere di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, sul passaggio, ora ufficiale, di Maurizio Sarri alla Juve. E, ovviamente, non poteva che essere piccante: "Ancelotti ci faccia sognare perché battere la Juve di Sarri sarebbe un orgasmo calcistico", ha buttato lì De Magistris. "Non posso non nascondere il dispiacere, la delusione, l'amarezza - ha aggiunto - capisco che si è professionisti ma capisco anche che nella vita si può scegliere in politica come nel calcio e non posso dimenticare le frasi di Sarri a proposito del 'Palazzo' e di altro".