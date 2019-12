Napoli, De Laurentiis: "Ibrahimovic? Ora ho altre priorità"

Aurelio De Laurentiis sembra spegnere il sogno Ibrahimovic per il Napoli: "Abbiamo pensato a Zlatan, che è persona straordinaria e di forte personalità, con Ancelotti, ora prima di pensare a lui ho altre priorità: devo rimettere in sesto una squadra che deve giocare in modo diverso, linea molto alta e una difesa che non conceda niente come successo contro il Parma". Sul mercato: "Vedremo cosa ci sarà di acquistabile. Prima pensiamo a cosa abbiamo in casa e poi a rinforzare il centrocampo".