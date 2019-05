Napoli, De Laurentiis: "De Rossi lo prenderei subito. Icardi? Abbiamo Milik"

19/05/2019

" De Rossi lo prenderei subito. Anche con problemi fisici e anagrafici è un uomo di sport". Così il presidente del Napoli De Laurentiis sul capitano della Roma. "Sono sicuro che sarà ancora un vincente trovando la sua squadra - ha detto a margine della Race for the Cure, a Roma - Ma non è che hanno già venduto la Roma?". Poi ancora: " Icardi ? Lo volevo tre anni fa, quando lo contattai. Oggi abbiamo Milik, che è un gradissimo attaccante".

Sulla stagione del Napoli: "Credo che non ci possa essere delusione per una società che è sempre in Europa da 10 anni a questa parte". Sull'addio di Allegri: "Il problema è che dopo cinque anni è difficile motivare ancora i giocatori e il pubblico. Agnelli ha fatto un discorso inappuntabile, dicendo che la società è centrale in ogni decisione. Giusto che la società si preoccupi e vada avanti. E per andare avanti è normale che ci voglia un rinnovamento. Credo che Allegri andrà al Bayern Monaco o al Psg. Credo che il Bayern sia la sede più corretta per uno come lui in modo tale che forse si potrà togliere la soddisfazione di vincere la Champions League tanto agognata".