Napoli, De Laurentiis prova a convincere Conte: proposto aumento e un grande mercato

Il Napoli sta provando in tutti i modi a tenersi stretto Antonio Conte. O meglio, il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe provando il tutto per tutto per convincere il tecnico a restare dopo la vittoria dello scudetto in azzurro. Il patron dei partenopei, infatti, dopo il primo incontro con l'allenatore sarebbe pronto al rilancio per ottenere il sì del mister, con una doppia offerta allettante. La prima premierebbe lo stesso Conte con l'aumento dell'ingaggio, la seconda invece sarebbe conseguente al sì con la promessa di un mercato in grande stile.