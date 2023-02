Napoli, respinta maxi offerta dello United per Osimhen

NAPOLI

I partenopei avrebbero rifiutato almeno 100 milioni di euro dai Red Devils, che però sono pronti a tornare alla carica in estate

Il Napoli si coccola Victor Osimhen, ma allo stesso tempo prova a resistere agli assalti per il nigeriano provenienti dall'estero. Secondo Il Mattino, infatti, a gennaio i partenopei avrebbero ricevuto un'offerta da oltre 100 milioni di euro proveniente dal Manchester United, immediatamente rispedita al mittente. Stando ai media inglesi, tuttavia, i Red Devils non hanno nessuna intenzione di darsi per vinti e sarebbero pronti a tornare alla carica in estate.

Osimhen è stato il trascinatore del Napoli in questa metà abbondante di stagione, con 17 gol e 4 assist tra campionato e Champions League, risultando decisivo anche nell'ultima trasferta di La Spezia.

Non è un caso che le big di Premier League abbiano messo gli occhi su di lui e che siano pronte ad aprire i loro ricchissimi portafogli per tentare di convincere Aurelio De Laurentiis. Secondo il Daily Mail è proprio lo United il club più deciso a fare sul serio, dato che il tecnico Ten Hag è alla disperata ricerca di un centravanti dal gol facile per concretizzare la mole di gioco creata. A gennaio i tifosi si sono dovuti accontentare dell'arrivo in prestito di Wout Weghorst, ma è chiaro che dopo il traumatico addio di Cristiano Ronaldo la società è alla ricerca del colpo che possa garantire un grande rendimento anche in prospettiva futura.

Già la scorsa estate, quando si parlava di CR7 in prestito a Napoli, si era ipotizzato il percorso inverso per Osimhen, ma a fine mercato entrambi rimasero al loro posto.

Se davvero a giugno dovesse arrivare una nuova maxi offerta, plausibilmente anche più ricca di quella presentata il mese scorso, la palla passerebbe ad AdL, che nel frattempo ha deciso di non privarsi del proprio bomber per continuare insieme a lui la cavalcata verso lo scudetto.

