Conte-Juve, ci siamo. Imminente l'addio al Napoli: Allegri sarà il suo sostituto come nel 2014

Tudor lascerà la Juve e anche questo lo sanno tutte le parti in causa. Difficile che, come qualcuno ha lasciato trapelare, ci sia già l'accordo fatto e finito tra i bianconeri e la loro ex bandiera. Pochi dubbi però che la dirigenza, da John Elkann in giù, abbiano individuato in Conte l'unico nome in grado di rilanciare il club a livello tecnico. E visto che la voglia di incontrarsi è reciproca, si replicherà un'intesa terminata nel 2014. Nello nuovo staff, oltre a Chiellini che però avrà un ruolo in società, ci sarà anche il ritorno di Barzagli e Bonucci. Dopo martedì, quando Conte saluterà De Laurentiis, si potrà chiudere l'accordo anche formalmente.