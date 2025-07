Il Bologna sta trattando il ritorno di Tommaso Pobega per la prossima stagione dopo non aver esercitato il diritto di riscatto dopo il prestito dal Milan a 12 milioni di euro. Proprio con la società rossonera i felsinei sono in fase avanzata per l'acquisto del giocatore con un accordo che si potrebbe trovare con un prestito oneroso da 1 milione di euro e un riscatto obbligatorio fissato intorno ai 7.