Pisilli: "ho dato tutto me stesso per rimanere alla Roma"

"Questo è il mo primo ritiro dopo aver giocato in A. Quest'anno parto con una base migliore rispetto a un anno fa, allora venivo dalla Primavera e non sapevo se sarei restato. All'inizio della stagione scorsa non me l'aspettavo di giocare 40 partite, ho sempre dato tutto negli allenamenti per provare a rimanere alla Roma. Però, non mi aspettavo di giocare più di 40 partite in stagione". Così il centrocampista della Roma, Niccolò Pisilli, in una intervista sui canali ufficiali del club. "Il rinnovo? Per me è stato un onore poter continuare a giocare per la Roma ed è stato un momento bello e importante perché si staccava la parte di Niccolò giovanile e iniziava la parte di Niccolò con la prima squadra. Per questo ci tengo a ringraziare tutti gli allenatori che ho avuto e la società per la fiducia che mi ha dimostrato", ha aggiunto. "La scorsa stagione ho raggiunto anche la convocazione nella Nazionale maggiore che è una cosa che se solo qualcuno me lo avesse accennato avrei risposto che stava fuori di testa. Poi si è conclusa con l'Europeo Under 21 quest'estate che è stata una bellissima esperienza e quindi sono molto contento ogni volta che vado in Nazionale perché giocare per il proprio paese con tutti che ti tifano non ha prezzo", ha sottolineato il ventenne giallorosso.