Napoli, Calzona: "Emozionato per domani. Hamsik arriva? Vediamo..."

NAPOLI

Prime dichiarazioni del nuovo tecnico azzurro dopo un lungo incontro con De Laurentiis

Il doppio incarico non spaventa Calzona: ecco tutti i precedenti



















Chiusa la parentesi Mazzarri, all'ombra del Vesuvio inizia l'era Calzona. Il nuovo tecnico azzurro ha avuto un lungo incontro col presidente Aurelio De Laurentiis all'hotel Britannique insieme al suo staff e poi ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da allenatore del Napoli. "Sono emozionato per domani - ha detto all'uscita dell'albergo prima di dirigersi verso Castel Volturno per guidare il suo primo allenamento in vista della gara col Barcellona -. Hamsik arriva? Vediamo, lo sento sempre".

Poche parole per chiarire da una parte la grande emozione del momento e dall'altra la voglia di fare bene sulla panchina azzurra. Magari con l'arrivo proprio di "Marekiaro". Finora l'ex bandiera del Napoli pare abbia agito solo da primo intermediario tra il presidente e il tecnico durante le trattative, ma non si può escludere un suo possibile ritorno in azzurro per dare una mano al ct della nazionale polacca fino a fine stagione e magari per gettare le basi per una futura collaborazione con AdL più profonda e articolata in vista della prossima stagione.

Per ora, dopo le esperienze fallimentari di Garcia e Mazzarri, l'unica cosa certa è che toccherà a Francesco Calzona tentare di rilanciare il Napoli in classifica e provare a centrare l'impresa immediata in Champions. Già mercoledì, infatti, il nuovo tecnico azzurro dovrà subito fare i conti con l'ostacolo Barcellona e in città c'è grande attesa per capire quale formazione e atteggiamento sceglierà di utilizzare per affrontare i blaugrana.