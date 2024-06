Napoli, avanti tutta per Buongiorno: col Torino ballano 10 milioni

richiesta di conte

Il Torino vuole 45 milioni di euro, il Napoli arrivato a 35: ma intanto il giocatore ha detto sì a Conte

Antonio Conte ha fatto due richieste per la difesa del Napoli: Mario Hermoso e Alessandro Buongiorno. A proposito del primo, che si svincolerà dall'Atletico Madrid tra due settimane, c'è ancora da lavorare ma anche tanto ottimismo. Sul secondo si registrano novità importanti, col difensore che ha detto sì all'opzione azzurra dando modo al ds Manna di continuare a trattare col Torino che, se ufficialmente lo considera incedibile, in realtà punta ad avere quei 45 milioni (40 più bonus) da sempre indicati da Cairo come congrui per lasciar partire il proprio capitano.

Il Napoli al momento si spinge sino a 35 milioni di euro, bonus compresi, quindi la distanza è sui dieci milioni di euro. C'è tempo per limare la distanza ma pure un "pericolo" europeo, nel caso in cui Buongiorno - cercato tra le altre anche da Milan, Inter e Tottenham - facesse un bel torneo con l'Italia in Germania il prezzo - le pretendenti - potrebbero anche salire.

A ogni modo il Napoli al momento è la prima scelta di Buongiorno che, curiosamente, qualche giorno fa ha incrociato proprio Antonio Conte: incontro casuale in un bar, col tecnico che si rilassava e il giocatore faceva lo stesso nell'ultimo giorno di riposo concesso da Spalletti prima di Euro 24. Chissà che non sia stato un incontro del destino...

