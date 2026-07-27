La Juve si assicura Bolongo: battuta la concorrenza dell'Inter

Tegra Bolongo: ecco chi è il centravanti svizzero in arrivo dal Lausanne Sport alla Juventus

27 Lug 2026 - 13:39
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© Foto da web

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Colpo in prospettiva della Juventus che si è assicurata Tegra Bolongo, attaccante 15enne che saluterà il Lausanne Sport. I bianconeri hanno battuto la concorrenza dell'Inter che pure si era mossa per bloccare il classe 2010 che vanta la doppia nazionalità svizzera e congolese. Prima di firmare il contratto a settembre, appena compirà i 16 anni, Bolongo sosterrà un periodo di prova con la Vecchia Signora come svelato da Sportitalia.   

Chi è Tegra Bolongo

 Bolongo, centravanti non ancora sedicenne ma già dotato di una straordinaria struttura fisica pari a 194 centimetri d'altezza e di un delicato piede mancino, era arrivato la scorsa estate al Lausanne Sport, dove si è messo in luce realizzando 14 reti nel campionato U16 Elite svizzero e guadagnandosi la chiamata nell'Under 16 rossocrociata (2 presenze). Si distingue per essere un profilo moderno e atipico: nonostante non brilli per esplosività in accelerazione, abbina una buona tecnica palla al piede a un'ottima abilità nel gioco spalle alla porta per proteggere e smistare la sfera, unita a una precisione nel tiro dalla media-lunga distanza e a un fiuto del gol implacabile davanti alla porta. 

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