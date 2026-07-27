Milan, tutto fatto col Troyes per Diawara: i dettagli dell'affare

Sankhoun Diawara sarà un nuovo giocatore del Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri hanno raggiunto l'accordo totale con il Troyes per l'acquisto del difensore francese. I due club hanno trovato l'intesa finale sulla base di 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Il classe 2006 rappresenta un innesto in prospettiva per il Diavolo che, inizialmente, potrebbe anche decidere di aggregarlo al Milan Futuro. Diawara è atteso a Milano in settimana per le visite mediche.