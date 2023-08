Napoli, assalto a Koopmeiners: 30 milioni per convincere l'Atalanta

MANOVRE AZZURRE

Il jolly olandese individuato da Garcia come rinforzo a centrocampo

© Getty Images Teun Koopmeiners è l'obiettivo numero 1 del Napoli per rinforzare il centrocampo. Visti i tanti impegni tra campionato e Champions League e considerando che Anguissa sarà impegnato a gennaio in Coppa d'Africa, agli azzurri serve un rinforzo di grande valore individuato nell'olandese dell'Atalanta. Dopo le cessioni di Boga e Hojlund, la Dea non ha necessità di fare cassa, ma in casa Napoli sono pronti a staccare un assegno da almeno 30 milioni di euro per convincere i bergamaschi e regalare a Garcia un fondamentale tassello in mezzo al campo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Koopmeiners può giocare da mezzala destra o sinistra e all'occorrenza potrebbe anche far rifiatare Lobotka in regia. E, soprattutto, potrebbe anche permettere a Garcia di optare all’occorrenza per il 4-2-3-1, il piano B che il tecnico sta studiando in questi giorni di ritiro.

Il sì dell'olandese all'operazione è scontato, visto che Napoli rappresenterebbe un ulteriore step della sua carriera. Koopmeiners ha grandi ambizioni, vorrebbe giocare la Champions e ovviamente sarebbe anche attratto dalla prospettiva di lottare per lo scudetto. Ma senza andare muro contro muro con la Dea, che nelle ultime due stagioni gli ha permesso di crescere e migliorare fino a diventare uno dei migliori centrocampisti della Serie A.

Koopmeiners nell’ultimo campionato ha dimostrato di saper fare la differenza: 10 gol e 4 assist in 33 presenze ed è anche stato il centrocampista che ha calciato più volte verso la porta avversaria.

Vedi anche Mercato Danso rinnova col Lens: niente Napoli e sfottò dei francesi