Napoli, altro rinforzo per Ancelotti: arriva Meriah per 4 milioni. Ecco chi è

19/07/2019 di Enzo Palladini

Un altro colpo in arrivo per il Napoli. Oltre al centrocampista Eljif Elmas del Fenerbahce che è già stato preso (15 milioni più 3 di bonus), il diesse Giuntoli ha messo le mani sul difensore centrale Yassine Meriah , tunisino che gioca con i greci dell’ Olympiacos .

C’è un accordo per 4 milioni con il club greco, nelle prossime ore ci sarà l’incontro con il procuratore del giocatore, Miki Baraoui (che co-gestisce anche il brasiliano Malcom) per la definizione di un contratto quadriennale.



Nazionale tunisino dal 2015, Meriah ha disputato tutte le tre partite della Tunisia ai Mondiali 2018. È nato il 2 luglio del 1993, è cresciuto nelle giovanili dell’Ariana, poi è passato al Metlaoui e poi in patria ha giocato anche con la maglia dello Sfaxien. Una stagione sola con la maglia dell’Olympiacos, che l’ha acquistato per 1,5 milioni. In Coppa d’Africa ha conquistato il quarto posto con la Tunisia e proprio lì ha convinto i dirigenti del Napoli di essere il profilo giusto per rinforzare il reparto difensivo.