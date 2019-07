Napoli, alleato di lusso per James: Mendes può convincere il Real

LA TRATTATIVA

Vietato perdere le speranze. James Rodriguez è un giocatore del Real Madrid, come ha detto Zidane, ma solo sulla carta. Di fatto, il colombiano non rientra nei piani dei blancos, che però vogliono massimizzare i ricavi dalla sua cessione: ecco perché Florentino Perez spinge più per la soluzione Atletico che per il prestito al Napoli. Ma De Laurentiis ha un alleato di lusso per vincere la partita, Jorge Mendes. "James solo in prestito"

Abituato a trovare prima l'accordo con il club e poi quello con il giocatore, stavolta ADL ha fatto l'esatto contrario e avrebbe già in tasca l'accordo con l'agente del colombiano sulla base di 6 milioni di euro a stagione. Il problema, ora, è convincere il Real e qui entra in gioco Mendes. Il Napoli conta sul suo aiuto per regalare ad Ancelotti un rinforzo di grande qualità: l'agente ha già "sistemato" il giovane Vinicius al Benfica per 17 milioni di euro, regalando a De Laurentiis una plusvalenza straordinaria per un giocatore che nella scorsa stagione ha giocato e segnato tutto sommato poco per valere così tanto.

Ovviamente non sarà semplice e infatti il Napoli si sta muovendo seriamente per Malcom, attaccante di proprietà del Barcellona in passato molto vicino all'Inter. Ma ha caratteristiche diverse da James, che resta il piano A: l'influenza di Mendes nel mercato internazionale, anche sui grandi club, può far cambiare rotta al colombiano che il 29 luglio finirà le sue vacanze. E potrebbe prendere direttamente un aereo per l'Italia.