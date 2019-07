Napoli, caccia al bomber: il nome nuovo è Malcom

19/07/2019

Dopo il clamoroso no alla Roma, dunque, Malcom potrebbe sbarcare in Serie A con un anno di ritardo e una maglia diversa da quella giallorossa. Sulle sue tracce c'è il Napoli, disperatamente alla ricerca di un attaccante importante. Detto della trattativa in salita per James Rodriguez, su cui al momento il Real non vuol far sconti, all'ombra del Vesuvio nelle ultime ore i fari sono tutti puntati sul brasiliano del Barça, per cui però c'è da battere anche la concorrenza di Inter e Milan.



Caratteristiche tecniche alla mano, Ancelotti considera l'ex Bordeaux l'alternativa perfetta a James e Pepé, altro profilo su cui gli azzurri starebbero facendo alcune valutazioni molto attente e approfondite. Il Lille ha aperto alla cessione dell'ivoriano, per cui De Laurentiis sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Ounas e soldi cash. Offerta che il club francese sta prendendo in seria considerazione, anche se poi resterebbe da convincere il giocatore che invece preferirebbe un trasferimento in Premier. Il Napoli è a caccia di un bomber. Il sogno resta James, ma le idee Pépé e Malcom intrigano molto.