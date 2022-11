Napoli: AdL vuole blindare Spalletti e punta su Pafundi-Samardzic per il futuro

© ipp

Aurelio De Laurentiis vuole blindare Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha un contratto fino al 2023 con il Napoli, che ha un'opzione per un'altra stagione, da esercitare entro maggio. Ma al numero uno del club azzurro non basta: anche da oltreoceano non ha mai mancato di elogiare la squadra e soprattutto Spalletti per l'eccezionale inizio di stagione (18 vittorie, due pareggi e una sconfitta contro il Liverpool) e un ruolino di marcia impressionante con numeri da record (11 successi di fila in campionato). Ecco perché, in occasione del ritiro ad Antalya in Turchia, che scatterà a inizio dicembre, De Laurentiis - come riferisce la Gazzetta dello Sport - cercherà di far cambiare idea a Spalletti - che preferisce non firmare accordi lunghi - e porre le basi per un sodalizio fino al 2025.