Italia, Pafundi: "Che emozione l'esordio in azzurro, grazie allo staff dell'U17"

Il trequartista dell'Udinese classe 2006 ha debuttato contro l'Albania: "Il mister non mi ha detto nulla per farmi stare tranquillo"

© Getty Images "L'emozione è stata forte e tanta perché era un sogno fin da quando ero piccolo". Simone Pafundi si gode il debutto con la maglia della Nazionale maggiore: a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni è il più giovane a fare il suo esordio in azzurro negli ultimi 100 anni. "Il mister non mi ha detto nulla per farmi giocare tranquillo - ha detto in un'intervista ai canali ufficiali della Figc - Ho chiamato subito mia mamma, poi mio padre e mio fratello. Le giovanili azzurre sono state molto importanti per arrivare fin qui. Ringrazio tutto lo staff dell'Under 17, se sono qui il merito è anche loro. Il primo giorno è stato strano poi è andato tutto bene e sono stati tutti gentili con me".

"Esordire in azzurro è un traguardo che tutti i giocatori sognano, è motivo di orgoglio e di soddisfazione - le parole di Andrea Pinamonti - L'esordio è stato inaspettato, devo ringraziare il mister. Dedica? Alla mia famiglia ma una dedica particolare la faccio a Mino Raiola che ha sempre creduto in me".