Milik, il Napoli adesso cerca acquirenti all'estero

Il Napoli è alle prese con la grana Arek Milik e sta facendo di tutto per trovargli una sistemazione. Andata in stallo l'operazione con la Roma, adesso il club azzurro sta cercando di intraprendere una pista estera per non perdere a zero l'attaccante, che andrà in scadenza a giugno e ha da tempo deciso di non rinnovare il suo contratto. Il giocatore dal canto suo sarebbe disposto ad accettare uno stipendio più basso pur di sentirsi coinvolto in un progetto europeo.