Lazio, parla Romagnoli: "Dispiace per com'è finita. Lotito? Non mi ha fatto sapere nulla"

"È finita un'era. Un bel viaggio, sono contento, anche rammaricato per com'è finita ma credo sia stata la scelta giusta per tutti quanti". Così Alessio Romagnoli, intercettato all'aeroporto prima della partenza per il Qatar. Definita, infatti, la trattativa con l'Al Sadd. "Finire la carriera alla Lazio? Si l'avevo detto al presidente ma poi le cose sono andate diversamente", ha aggiunto. E a chi lo incalza su Lotito ha risposto: "Non ho avuto alcuna risposta, non mi ha fatto sapere nulla". Poi ha concluso: "In Qatar sarà una nuova esperienza, sono curioso di andare in un altro campionato, speriamo di vincere qualcosa"