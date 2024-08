McTominay è a Napoli: domani le visite. Attesa per l'annuncio di Lukaku  

MERCATO

Il centrocampista scozzese è atterrato in Italia: è in un hotel nel pieno centro della città partenopea

È cominciata ufficialmente l'avventura al Napoli di Scott McTominay. Il centrocampista, che arriva a titolo definitivo dal Manchester United, è atterrato all’aeroporto di Capodichino alle ore 12:30 accolto da una centinaia di tifosi fuori dal noto scalo. Tanto l'entusiasmo per il 27enne che si trova in un hotel nel pieno centro della città: l'entusiasmo è alle stelle. Lo scozzese si trasferisce al Napoli per 30,5 milioni di euro con i due club che hanno limato tutti i dettagli. Domani sono previste le visite mediche del classe 1996 e la firma sul contratto. Intanto cresce sempre di più l'attesa per l'ufficialità di Lukaku.

Dopo essere atterrato nella giornata di mercoledì, Big Rom dovrebbe essere annunciato oggi come nuovo attaccante del Napoli. Lukaku è giunto ieri sera all'ombra del Vesuvio su un van accolto da ali di folla: l'ex Chelsea si è affacciato anche da un terrazzo della struttura che lo ospita in pieno centro per salutare i tifosi presenti. Sempre con lui l'agente Federico Pastorello. Al Chelsea andranno 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita.