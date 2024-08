Osimhen, l'Al-Ahli prepara la clausola per il sì. Ma il Chelsea non molla

LOTTA A DUE

I Blues continuano ad avere la preferenza della punta: il Napoli ha chiarito la formula dell'affare

© Getty Images È lotta Al-Ahli-Chelsea per Victor Osimhen. I dirigenti sauditi sono giunti nelle scorse in Italia per convincere il nigeriano che si è ammorbidito: sul piatto 120 milioni di euro in quatto stagioni e l'opzione tanto desiderata dall'ex Lille. Ossia la clausola rescissoria che permetterebbe all'ex Lille di liberarsi tra due stagioni. L'entità? Meno di 50 milioni di euro. Il calciatore sta riflettendo, ma i Blues non demordono.

Il club di Londra non può permettersi di offrire un maxi-ingaggio alla punta nata a Lagos, ed ha chiara la proposta da presentare al Napoli: prestito con obbligo di riscatto. Dal suo canto De Laurentiis preferirebbe cedere Osimhen all'Al-Ahli che hanno pronti oltre 70 milioni di euro per avere il via libera degli azzurri. Tutto dipenderà dalla scelta del calciatore, al momento intenzionato a dare ancora priorità al Chelsea: Victor vuole restare nel calcio che conta.