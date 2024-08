Lukaku è del Napoli: arriva l'annuncio di AdL. McTominay in città: domani le visite

"Benvenuto Romelu". Dopo settimane di trattative e grande attesa, Romelu Lukaku è ufficialmente un calciatore del Napoli. Ad accogliere Big Rom è stato De Laurentiis: il patron ne ha dato l'annuncio su X poco prima delle ore 16. L'ex Chelsea, arrivato in città nella giornata di mercoledì, è andato anche a Castel Volturno dove è presente pure Conte: la reunion è completa. Scontato l'entusiasmo del tecnico leccese: "Mi auguro di averlo presto in allenamento per farlo entrare in sintonia con il resto della squadra - ha detto in conferenza stampa -. Verrà con noi per il match con il Parma. È un ragazzo a posto, metto le mani nel fuoco per lui, sa che viene qui e le responsabilità che ha nei miei confronti e nei confronti dei napoletani. Da oggi sono più tranquillo e contento sull'attacco". Per acquistarlo dai Blues il Napoli ha sborsato 30 milioni di euro: garantito ai londinesi anche il 30% sulla futura rivendita.