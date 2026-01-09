Logo SportMediaset

Mercato

Roma, accelerata per Dragusin: dettagli da limare con il Tottenham

09 Gen 2026 - 19:31

La Roma ha premuto il piede sull'acceleratore del mercato per soddisfare le richieste di Gasperini. Su tutte, è noto, l'operazione più vicina alla sua definitiva fumata bianca è quella che riguarda il ritorno in Italia di Giacomo Raspadori: trovato l'accordo sull'ingaggio, a breve è attesa la definizione della trattativa con l'Atletico Madrid per poter ufficializzare il rientro dell'ex attaccante del Napoli. Resta aperto anche il fronte che riguarda Joshua Zirkzee, anche se l'incertezza che accompagna il Manchester United potrebbe aumentare con le decisioni del nuovo allenatore che sostituirà Amorim, ancora da definire. Ma la mossa di giornata riguarda la difesa: il club giallorosso ha infatti trovato l'accordo con l'ex Juventus e Genoa, Radu Dragusin, attualmente al Tottenham. Restano da definire alcuni degli con il club londinese sulla formula del prestito, ma il dialogo è ottimamente indirizzato.

19:31
Roma, accelerata per Dragusin: dettagli da limare con il Tottenham
19:31
Bologna, Sulemana ha chiesto la cessione
18:19
Valencia, torna l'ex Roma Sadiq
17:29
Parma, ufficiale la cessione di Hernani jr al Monza
17:17
Verona, il presidente Zanzi: "Attenti al mercato, lavoriamo sodo". Ufficiali Isaac e Borghi