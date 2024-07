Napoli: si tenta l'accelerata per Lukaku, resta il nodo Osimhen

MANOVRE AZZURRE

Incontro con la dirigenza dei Blues per provare a limare la distanza tra domanda e offerta, possibile sconto al Psg per il nigeriano

Il mercato del Napoli continua a ruotare tutto attorno al ruolo di centravanti. Romelu Lukaku è il grande obiettivo di Antonio Conte, di cui è da sempre pupillo e che il tecnico vedrebbe come sostituto ideale di Victor Osimhen. L'accordo col giocatore c'è, restano da limare le distanze economiche col Chelsea, proprietario del cartellino. Il nigeriano è promesso sposo del Psg, che però non sembra intenzionato a pagare per intero la clausola rescissoria come vorrebbe De Laurentiis. Una situazione di stallo a tutti gli effetti, dunque, che però potrebbe smuoversi in tempi rapidi già nel corso della prossima settimana.

È infatti in programma a breve un incontro tra Napoli e Chelsea per provare a venirsi incontro e trovare una quadra. Il club londinese chiede almeno 35 milioni di euro più bonus, quello partenopeo non arriva a offrirne 30. La distanza insomma c'è, ma non è incolmabile e il summit in programma è la testimonianza di come tra i due club ci sia la volontà di provare a venirsi incontro. Il belga nel frattempo continua ad allenarsi in vacanza, forte anche di un'intesa già sostanzialmente trovata per quanto riguarda l'ingaggio: 6 milioni a stagione più bonus per tre anni.

Lo scatto definitivo, naturalmente, avverrà solo a cose fatte sul fronte Osimhen. Il braccio di ferro col Paris Saint Germain continua, ma anche in questo caso un accordo sembra essere all'orizzonte. AdL non ha nessuna intenzione di scendere sotto i 100 milioni di euro, ma potrebbe accettare di non ricevere l'intero ammontare della clausola rescissoria (130). Anche in questo caso i segnali ci sono: il bomber nigeriano si sta allenando col gruppo, ma non ha preso parte alle due amichevoli tenutesi a Dimaro. Giovedì la squadra si sposterà a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro estivo, l'obiettivo è quello di chiudere anche quest'affare per quella data.

Vedi anche napoli Napoli, Spinazzola si presenta: "Lukaku lo sento, è un amico. Aspettiamo"