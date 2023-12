Kvaratskhelia dribbla anche il Real Madrid: "Era una mia passione, ma sono felice al Napoli"

Una risposta al padre Badri e un messaggio indiretto a Real Madrid e Napoli. Khvicha Kvaratskhelia non ha grilli per la testa in questo momento e nonostante il momento difficile degli azzurri, reduci anche dal cambio in panchina tra Garcia e Mazzarri, non vuole distrazioni. "Posso confermare che il Real Madrid era una mia passione durante l'infanzia - ha commentato Kvaratskhelia in merito alle frasi del padre sul suo sogno di giocare con i Merengues -, ma assicuro che ora sono concentrato al 100% sul Napoli".