Koulibaly fa ricco De Laurentiis: ecco 130 mln per un Napoli da... scudetto

15/04/2019

Lo avevamo annunciato: Kalidou Koulibaly potrà presto diventare il difensore più costoso della storia del calcio. Per il centrale azzurro si è ormai scatenata un'asta internazionale (di settimana scorsa i rumors relativi a Bayern e, nuovamente, Barcellona), ma è tra City e United che si gioca in questo momento la vera partita: i due club di Manchester sono pronti a vere e proprie follie "mercatare" per il franco-senegalese e secondo quanto riporta il Sunday Express, i Red Devils avrebbero pronta un'offerta di 110 milioni di sterline (fra i 125 e i 130 milioni di euro) per avere il giocatore.



Koulibaly, preferito al francese Raphael Varane, in uscita a fine stagione dal Real Madrid, diverrebbe così il difensore più costoso di sempre, strappando il primato all'olandese Virgil Van Dijk che lasciò il Southampton per vestire la maglia del Liverpool per la cifra di 84 milioni. Una vera e propria montagna di soldi per il presidente azzurro De Laurentiis, che nel 2014 pagò Koulibaly circa 8 milioni, più che sufficiente per programmare un mercato in entrata monstre necessario per costruire una squadra finalmente capace di strappare lo scudetto dalla maglia della Juve.