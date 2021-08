Insigne aspetta un segnale dal Napoli. Oggi può esserci un faccia a faccia

DAL RITIRO

L'agente del giocatore attende un segnale. Ma la società per ora fa muro

A Castel di Sangro si lavora duramente per l'inizio del campionato. Spalletti testa la sua nuova squadra e studia le strategie di mercato insieme alla dirigenza azzurra. C'è una calma piatta e quasi irreale intorno ai partenopei. Ma più di tutto si parla, e si parlerà, del rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne. L'agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, staziona da giorni in Abruzzo in attesa di un segnale. Getty Images

Oggi, tuttavia, potrebbero sedersi per la prima volta intorno a un tavolo per capire il da farsi. Ufficialmente si discuterà con Giuntoli di Nikita Contini, il terzo portiere, ma è chiaro che molte delle chiacchiere saranno fatte su Lorenzo.

Il fantasista azzurro vuole rinnovare e rimanere nella sua città. Ma chiede anche un contratto da top player, con almeno 6 milioni a stagione.

Il Napoli, e De Laurentiis, in particolare, non vogliono sentire. Tutti sono sul mercato che è aperto, parole del patron, in entrata e uscita. I big, quindi, sono decidibili. E Insigne non fa certo eccezione.

Vedi anche napoli Napoli, De Laurentiis: "Con Spalletti dobbiamo parlare di innumerevoli problemi"