Il Napoli stringe per Osimhen: il nigeriano è arrivato in città

È Victor Osimhen l'attaccante scelto dal Napoli per sostituire Arek Milik, destinato a partire. Il giocatore del Lille, classe 1998, è arrivato con i suoi agenti in città, dove resterà per qualche giorno, per visitare Castelvolturno e parlare con la dirigenza azzurra, che vuole strappare il suo sì e poi trovare l'accordo con il club francese. Intanto l'allenatore del Lille Christophe Galtier lo ha già salutato: "Non giriamoci intorno, Osimhen andrà via sicuramente", ha detto in un'intervista a RFI. "Ricorda Aubameyang ed è ossessionato dal gol".