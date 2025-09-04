Brasile: tensione Ancelotti-Neymar. L'allenatore chiarisce: "Non convocato per scelta tecnica"

È stato Ancelotti stesso a chiarire i motivi della non convocazione di Neymar, smentendo un precedente comunicato della Federcalcio brasiliana che aveva associato la non convocazione dell'ala destra del Santos a un'insufficiente tenuta fisica: "La mia decisione si basa su ciò che lui sta facendo e sulle sue prestazioni, non c'entrano gli infortuni. Resta il fatto che il suo valore tecnico non è mai stato in discussione".