Calcio

Brasile: tensione Ancelotti-Neymar. L'allenatore chiarisce: "Non convocato per scelta tecnica"

04 Set 2025 - 12:00

È stato Ancelotti stesso a chiarire i motivi della non convocazione di Neymar, smentendo un precedente comunicato della Federcalcio brasiliana che aveva associato la non convocazione dell'ala destra del Santos a un'insufficiente tenuta fisica: "La mia decisione si basa su ciò che lui sta facendo e sulle sue prestazioni, non c'entrano gli infortuni. Resta il fatto che il suo valore tecnico non è mai stato in discussione". 

Le polemiche erano iniziate al termine della gara tra Santos e Fluminense, quando Neymar aveva dichiarato di stare bene fisicamente, incolpando implicitamente la Seleçao di non essere stata chiara circa i motivi della sua esclusione. Adesso sarà compito di Ancelotti gestire al meglio questa situazione delicata, vista e considerata l'importanza che Neymar ha da anni nelle rotazioni dei verdeoro. 

