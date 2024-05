Napoli, Di Lorenzo chiede di andare via

shock napoli

Il capitano dello scudetto ritiene concluso il ciclo azzurro e ha chiesto ufficialmente la cessione al club. In passato accostato all'Inter

Un fulmine a ciel sereno in casa Napoli: Giovanni Di Lorenzo ha chiesto ufficialmente la cessione. Il capitano dello scudetto 2022/23, spiega il Corriere dello Sport, lo ha comunicato a Giovanni Manna, neo ds azzurro, nel giro dei colloqui avuti coi giocatori nelle scorse ore, ritenendo concluso il suo ciclo da 230 presenze iniziato nel 2019. Il motivo? Innanzitutto i fischi dei tifosi in questa annata disgraziata, che hanno fatto da contorno a qualche critica dell'ambiente che ha ritenuto ingenerosa visto che qualche passaggio a vuoto in cinque annate da 46 partite in media stagionali è comprensibile, per finire con la consapevolezza che il Napoli ha in mente una rivoluzione, senza incedibili e intoccabili dunque, senza distinzioni di sorta.

Passare da un titolo storico a una stagione senza qualificazione europea (ipotesi non ancora esclusa ma che deve passare dal nono posto, ancora da conquistare, e dalla vittoria della Fiorentina in Conference League) può portare tanta amarezza, anche quella di riconsiderare un futuro scritto solo un'estate fa, quando Di Lorenzo aveva rinnovato fino al 2028, con opzione fino al 2029.

Il pensiero del capitano è ragionato e descritto come fermo e inderogabile: vuole andare via. Poi però devono passare i giorni e le settimane, con un Europeo in mezzo i discorsi di mercato si allungano, annacquano, e l'amore di quella parte di Napoli che sa quanto prezioso sia il laterale in campo come nello spogliatoio potrebbe anche fargli cambiare idea. Senza contare che il nuovo tecnico azzurro, chiunque sarà, sicuramente vorrà convincerlo a restare, magari per far ripartire il progetto proprio da lui.

Saranno giorni di passione attorno al giocatore ma anche all'entourage che, non a caso, solo qualche giorno fa era stato sibillino su un possibile addio del giocatore: "Di Lorenzo all’Inter a fine stagione? Finché non finisce il campionato, non voglio rispondere a nessuno. Poi vedremo il da farsi" le parole dell'agente Mario Giuffredi. E in effetti il 30enne era stato accostato ai nerazzurri che potrebbero cedere Dumfries. Segno che qualcosa tra Di Lorenzo e Napoli effettivamente si è incrinato ma, chissà, magari potrà pure essere ricomposto.

