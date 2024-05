Di Lorenzo, il Napoli esce allo scoperto: "Non parte". Juve e Inter avvisate

Il club azzurro non ha gradito le tante esternazioni di Mario Giuffredi, procuratore del laterale classe 1993

© Getty Images Giovanni Di Lorenzo non si muove dal Napoli. Ci ha pensato lo stesso club azzurro, con una nota apparsa nella serata di venerdì, a far chiarezza sul futuro del terzino ex Matera dopo le ennesime dichiarazioni di rottura del suo agente, Mario Giuffredi. Quest'ultimo ha tuonato nuovamente "Non c'entra l'allenatore, anzi Conte è un'ottima scelta per gli azzurri. Giovanni ha metabolizzato questa decisione nel corso dell'annata, è un suo volere forte" e subito dopo ecco arrivare la dura nota del Napoli a spazzare via le voci che davano Juventus e Inter fortemente interessate al 30enne capitano azzurro.

"Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l'ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli - si legge -. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione". Da capire adesso come evolverà la faccenda, con il calciatore che sembra comunque intenzionato a fare alcun passo indietro.