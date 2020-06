Dalla Spagna: contatto Milik-Atletico, offerti 5 milioni a stagione

NAPOLI

"Milik senza rinnovo verrà messo sul mercato", ha detto qualche giorno fa il ds del Napoli Cristiano Giuntoli, chiarendo la posizione della società nei confronti dell'attaccante polacco, in scadenza il 30 giugno 2021. Di sicuro non mancano le pretendenti: la Juve lo punta da tempo ma anche all'estero è pedina ricercata. Secondo il quotidiano spagnolo 'As' venerdì ci sarebbe stato un contatto tra Milik e l'Atletico Madrid. I dirigenti dei Colchoreros e il polacco si sarebbero parlati durante una web-conference.

Il ds dell'Atletico Madrid Andrea Berta avrebbe chiesto la disponibilità a Milik di trasferirsi nella capitale spagnola. Per il giocatore sarebbe pronto un ingaggio di 5 milioni a stagione. Tra i 40 e i 50 milioni la valutazione del Napoli del suo cartellino. "Quanto vale Milik? Un calciatore bravo vale sempre molti soldi", aveva aggiunto Giuntoli, lanciando un messaggio alle squadre interessate. Dal canto suo Gattuso spera che il suo attaccante alla fine trovi un accordo per prolungare il contratto: "In giro ci sono pochi giocatori più forti di lui".