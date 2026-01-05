Logo SportMediaset

Mercato

Lazio: ufficiale, Castellanos ceduto a titolo definitivo al West Ham

05 Gen 2026 - 14:14

Castellanos dice addio alla Lazio. "La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Valentin Castellanos al West Ham United Football Club - si legge nella nota - del club biancoceleste - Castellanos, acquistato nell'estate 2023 dal New York City, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 98 presenze e segnato 22 gol. Tutto il club desidera ringraziare Taty per il contributo dato e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro". Con gli Hammers ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con opzione per un ulteriore anno. "Non è mai facile dirsi addio, soprattutto quando bisogna chiudere un capitolo che ha significato tanto sia a livello personale che professionale - ha scritto l'attaccante argentino su Instagram - Oggi è tempo di andare avanti con nuovi obiettivi, ma voglio che sappiate quanto abbiate lasciato un segno nel mio cuore. Ringrazio la dirigenza, i miei compagni, lo staff tecnico e tutte le persone che lavorano ogni giorno nel club. Sappiate che resterò per sempre un LAZIALE".

 

15:03
Juventus, due nomi nuovi per il centrocampo
14:14
Lazio: ufficiale, Castellanos ceduto a titolo definitivo al West Ham
Kristjan Asllani (Inter), in prestito al Torino: 11 presenze, 0 gol e assist. Diritto di riscatto 12 milioni
13:26
Asllani tra Inter e Torino: c'è una sola certezza
12:00
"Sogno il Real": tifosi Bayern furiosi con 17enne Karl sui social
Ruben Amorim (Manchester United)
11:04
Manchester United, esonerato Amorim