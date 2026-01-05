Asllani tra Inter e Torino: c'è una sola certezza

Kristjan Asllani (Inter), in prestito al Torino: 11 presenze, 0 gol e assist. Diritto di riscatto 12 milioni © IPA
Kristjan Asllani potrebbe rientrare all'Inter con il Torino intenzionato a interrompere in anticipo il prestito (ma serve comunque il sì dei nerazzurri). Se il centrocampista albanese facesse ritorno alla base, comunque, non rimarrebbe a disposizione di Cristian Chivu ma per lui si aprirebbero le porte di una nuova destinazione, all'estero.
Asllani, che prima di passare al Torino era stato cercato anche dal Bologna a titolo definitivo, era arrivato in granata in estate in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni.
Il ds granata Petrachi, comunque, ha fatto il punto: "Certamente ci aspettiamo molto di più da Asllani, è un giocatore importante che deve dimostrare sul campo di essere un titolare, così come tanti altri. Oggi (ieri prima del match contro il Verona, ndr) si siede in panchina, poi ci auguriamo che torni a essere titolare. Questo è un discorso che vale per lui e per tanti altri, serve mettere quella sana cattiveria che pretendo da tutti i ragazzi".