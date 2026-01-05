Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Asllani tra Inter e Torino: c'è una sola certezza

05 Gen 2026 - 13:26
Kristjan Asllani (Inter), in prestito al Torino: 11 presenze, 0 gol e assist. Diritto di riscatto 12 milioni © IPA

Kristjan Asllani (Inter), in prestito al Torino: 11 presenze, 0 gol e assist. Diritto di riscatto 12 milioni © IPA

Kristjan Asllani potrebbe rientrare all'Inter con il Torino intenzionato a interrompere in anticipo il prestito (ma serve comunque il sì dei nerazzurri). Se il centrocampista albanese facesse ritorno alla base, comunque, non rimarrebbe a disposizione di Cristian Chivu ma per lui si aprirebbero le porte di una nuova destinazione, all'estero.

Asllani, che prima di passare al Torino era stato cercato anche dal Bologna a titolo definitivo, era arrivato in granata in estate in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni.

Il ds granata Petrachi, comunque, ha fatto il punto: "Certamente ci aspettiamo molto di più da Asllani, è un giocatore importante che deve dimostrare sul campo di essere un titolare, così come tanti altri. Oggi (ieri prima del match contro il Verona, ndr) si siede in panchina, poi ci auguriamo che torni a essere titolare. Questo è un discorso che vale per lui e per tanti altri, serve mettere quella sana cattiveria che pretendo da tutti i ragazzi".

Ultimi video

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:55
CLIP ACCOMANDO SU CANCELO 4/1 SRV

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

01:35
CLIP ACCOMANDO SU THEO 4/1 SRV

Clamoroso: Theo alla Juventus? Il punto di Accomando

01:11
CLIP ACCOMANDO SU FRATTESI-ASLLANI 4/1 SRV

Accomando: "Frattesi al Galatasaray, vi spiego tutto". E su Asllani...

00:21
MCH ARRIVO SOLOMON FIORENTINA MCH

Fiorentina, ecco Solomon per la risalita

01:43
Cercasi riscatto

Cercasi riscatto

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

01:30
Pronto a tornare in A

Dragusin pronto a tornare in A

00:57
Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

00:56
Il calciomercato live

Juve, il sogno è Chiesa

01:24
Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

01:37
Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

L'indiscrezione di Pellegatti: "Contatto Juve-Theo Hernandez, pronto il ritorno in Italia"

Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

 14) FERNANDO TORRES - dal Liverpool al Chelsea per 58,5 milioni nel 2011

Altro che ‘riparazione’, a gennaio si spende eccome: chi è il più pagato della storia?

Mercato invernale al via tra obiettivi e sogni: chi può arrivare nelle big della Serie A

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:54
Lazio: ufficiale, Castellanos ceduto a titolo definitivo al West Ham
Kristjan Asllani (Inter), in prestito al Torino: 11 presenze, 0 gol e assist. Diritto di riscatto 12 milioni
13:26
Asllani tra Inter e Torino: c'è una sola certezza
12:00
"Sogno il Real": tifosi Bayern furiosi con 17enne Karl sui social
Ruben Amorim (Manchester United)
11:04
Manchester United, esonerato Amorim
11:00
Udinese, ecco Arizala: visite mediche a Villa Stuart. Colpo da 3 milioni