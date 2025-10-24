Inter su Kim? C'è l'ostacolo ingaggio

Nonostante le insistenti voci provenienti dalla Germania, l'interesse per Kim Min-Jae in casa Inter non sarebbe così avanzato come descritto. Come rivelato dal giornalista Matteo Moretto, al momento la pista che porta all'ex Napoli non è considerata fattibile per diversi ostacoli, primo tra tutti il pesante ingaggio del difensore. Moretto sottolinea che l'Inter "non è attiva sulla pista Kim" e che l'interesse non va oltre un semplice "apprezzamento", sgonfiando almeno per ora il clamore del derby di mercato. L'operazione richiederebbe un "sacrificio importante" in termini economici da parte del giocatore o del club.