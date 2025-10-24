Roma, per il centrocampo si pensa a McKennie

La Roma vuole rinforzarsi in vista della prossima sessione di mercato e sta tenendo d'occhio il nome di Weston McKennie della Juventus. Come riportato da Orazio Accomando su X i giallorossi stanno pensando anche al messicano Bertarame del Monterrey.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.