Il Real Madrid vuole Yildiz "a tutti i costi"

Il gioiello della Juventus, Kenan Yildiz, è diventato l'ossessione di Xabi Alonso. L'allenatore del Real Madrid nutre un desiderio così forte per il giovane talento turco da essere, a quanto pare, disposto a muovere l'intera rosa pur di averlo a disposizione. È la clamorosa indiscrezione di mercato rivelata dall'agente e intermediario italiano Giovanni Branchini. L'ultima sfida di Champions League, che ha visto Yildiz in campo contro il Real Madrid, è servita solo a consolidare l'interesse dei Blancos, un interesse trainato in particolare dalla volontà del loro tecnico. "Xabi Alonso vuole Yildiz al Real Madrid," ha svelato Branchini in un'intervista a Tmw, sottolineando la straordinaria priorità data all'operazione: "Xabi è disposto a lasciare andare chiunque per ingaggiarlo, tranne Mbappé."